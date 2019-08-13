رياضة | بعد رحيله.. كشف حساب أحمد حمودي في 925 يوما مع الأهلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيله.. كشف حساب أحمد حمودي في 925 يوما مع الأهلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو الأهلى علي فست التعاقد مع أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق بالتراضى بين الطرفين، وذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

أحمد حمودي (29 عامًا) لعب قبل انتقاله للأهلي في عدة أندية، حيث بدأ مشواره رفقة نادي سموحة، وانتقل منه لنادي بازل السويسري في تجربة احترافية لم يكتب لها النجاح، حيث عاد بعدها لمصر وانتقل لصفوف الزمالك علي سبيل الإعارة، وبعد إنتهاء إعارته للأبيض، انتقل لصفوف الباطن السعودي لمدة 6 أشهر قبل الإنضمام للقلعة الحمراء.

انضم "حمودي" للأهلي في 31 يناير عام 2017، وخاض 44 مباراة مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات، وكانت أولي مبارياته مع الفريق كانت أمام فريق بيدفيست بطل جنوب إفريقيا في بطولة دوري أبطال إفريقيا وشارك لمدة 45 دقيقة وفاز الأهلي 1-0.

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سجل أحمد حمودي هدفين فقط خلال مشواره مع الأهلي، أول أهدافه كان في شباك إنبي خلال المباراة التي جمعتهما في 24 يونيو 2017 وانتهت بالتعادل 2-2، أما هدفه الثاني كان في مرمي الإنتاج الحربي في 24 فبراير 2018 وفاز الأحمر2 -1، كما صنع اللاعب 10 أهداف مع الأهلي.

لعب "حمودي" 19 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز (1020 دقيقة لعب)، سجل هدفين، وصنع 5 أهداف، كما خاض 4 مباريات في كأس مصر (158 دقيقة لعب) وصنع هدفين، وشارك في 15 مباراة في دوري أبطال إفريقيا (608 دقيقة لعب) وصنع 3 أهداف، كما خاض 6 مباريات مع المارد الأحمر في البطولة العربية للأندية.

حصل حمودي مع الأهلي على 4 بطولات، حيث توج مع الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز 3 مرات مواسم (2016/2017، 2017/2018، 2018/2019)، كما فاز بكأس مصر موسم (2016/2017).