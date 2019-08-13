رياضة | محمد صلاح على بعد خطوة من إنجاز تاريخي مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح على بعد خطوة من إنجاز تاريخي مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن إنجاز شخصي جديد خلال مواجهة فريقه لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، على ملعب فودافون أرينا في مدينة اسطنبول التركية، غدا الأربعاء.

وقاد صلاح الريدز الموسم الماضي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، وأصبح أول لاعب مصري، وثالث لاعب عربي يتوج باللقب الأغلى في القارة العجوز.

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وفي حال نجح صلاح في التتويج بكأس السوبر الأوروبي هذا العام، سيكون ثالث لاعب عربي يتوج باللقب في التاريخ، والذي حصده الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي على حساب أياكس أمستردام الهولندي موسم 1987-1988.

وكانت البطولة آنذاك تقام بنظام الذهاب والإياب من مباراتين، ونجح بورتو في تحقيق الانتصار ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 1-0، لكن ماجر لم يشارك في أي من المباراتين وكان خارج القائمة.

كما توج المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد باللقب لموسم 2017-2018، حين فاز النادي الملكي على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ولكنه أيضا لم يشارك في اللقاء، وكان خارج القائمة.