رياضة | كلوب يعلن قائمة ليفربول للسوبر الأوروبي

واختار كلوب 23 لاعبا من بينهم المصري محمد صلاح، في حين يغيب الثنائي أليسون بيكر والمدافع لوفرين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

وجاءت القائمة كالآتي: فابينيو، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسلاد -تشامبرلين، لالانا، شاكيري، بريوستر، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، هوفر، كيليلر، ألكسندر- أرنولد، ايليوت وأندي لونيرجان