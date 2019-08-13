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رياضة | كلوب يعلن قائمة ليفربول للسوبر الأوروبي

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة في السوبر الأوروبي غدا الأربعاء على ملعب فودافون أرينا باستطنبول.

واختار كلوب 23 لاعبا من بينهم المصري محمد صلاح، في حين يغيب الثنائي أليسون بيكر والمدافع لوفرين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

وجاءت القائمة كالآتي: فابينيو، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسلاد -تشامبرلين، لالانا، شاكيري، بريوستر، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، هوفر، كيليلر، ألكسندر- أرنولد، ايليوت وأندي لونيرجان

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