رياضة | كلوب يعلن قائمة ليفربول للسوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يعلن قائمة ليفربول للسوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي غدا الأربعاء على ملعب فودافون أرينا باستطنبول.
واختار كلوب 23 لاعبا من بينهم المصري محمد صلاح، في حين يغيب الثنائي أليسون بيكر والمدافع لوفرين.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
وجاءت القائمة كالآتي: فابينيو، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسلاد -تشامبرلين، لالانا، شاكيري، بريوستر، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، هوفر، كيليلر، ألكسندر- أرنولد، ايليوت وأندي لونيرجان