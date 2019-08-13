رياضة | مفاجأة.. الزمالك ينهي اتفاقه مع مدرب مكابي تل أبيب الإسرائيلي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك ينهي اتفاقه مع مدرب مكابي تل أبيب الإسرائيلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك مع التعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر ستانوفيتش لقيادة القلعة البيضاء بداية من الموسم الجديد خلفا لخالد جلال الذي رحل في الفترة الماضية.

ألكسندر ستانوفيتش المرشح بقوة لقيادة الزمالك كان قد تولى تدريب فريق مكابي الإسرائيلي في عام ٢٠١٤ واستمر معهم لمدة٦ شهور كاملة.

ويبلغ ستانوفيتش من العمر 45 عاما، وسبق أن درب القادسية السعودي وحصل على أفضل مدرب صربي في عام 2010.