رياضة | شارابوفا تعبر إلى الدور الثاني من بطولة سنسيناتي للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شارابوفا تعبر إلى الدور الثاني من بطولة سنسيناتي للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهلت الروسية، ماريا شارابوفا، للدور الثاني من بطولة سنسيناتي الأمريكية لكرة المضرب بعد فوزها، اليوم الثلاثاء، على الأمريكية، أليسون ريسك، بمجموعتين دون رد.

وحسمت شارابوفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-3 و7-6، خلال ساعة واحدة و56 دقيقة.

وستواجه شارابوفا في الدور الثاني للبطولة، البالغ مجموع جوائزها 2.6 مليون دولار، الأسترالية، آشلي بارتي، المصنفة ثانية عالميا وأولى على البطولة.