رياضة | أبيدال في باريس لحسم صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبيدال في باريس لحسم صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني إلى فرنسا اليوم من أجل تقديم العرض الأول لضم نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار جونيور.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة سيقدم عرضا رسميا لضم نيمار الذي رحل عن البارسا في صيف 2017 متوجها إلى باريس بعد أن تم دفع الشرط الجزائي (222 مليون يورو).

وذكرت التقارير أن برشلونة سيعرض على باريس سان جيرمان مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى إدخال البرازيلي فيليب كوتينيو أو الكرواتي إيفان راكيتيتش في الصفقة.