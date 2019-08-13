رياضة | اليوم.. صلاح محسن يعود إلى تدريبات الأهلي استعدادا لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. صلاح محسن يعود إلى تدريبات الأهلي استعدادا لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريبات الفريق مساء اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز سبورت، بكأس مصر.

وكان محسن غاب عن تدريبات الفريق قبل مواجهة إطلع بره الجنوب السوداني بيوم بدوري أبطال إفريقيا، نظرا لتلقي العزاء في وفاة والده في الشرقية، بمسقط رأسه.

وحقق الأهلي فوزا على إطلع بره، برباعية نظيفة مساء الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت، مساء السبت المقبل ضمن مؤجلات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.