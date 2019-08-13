رياضة | مفاجآة.. الرائد يقترب من ضم مدافع منتخب كولومبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة.. الرائد يقترب من ضم مدافع منتخب كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت بعض الصحف السعودية صباح اليوم، إن نادي الرائد السعودي قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من الحصول على مدافع منتخب كولومبيا ونادي إسبانيول التشيلي "إيزيكيل بالوميكي" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن مسئولي الرائد قد تواصلوا إلى إتفاق نهائي خلال الفترة الأخيرة مع اللاعب، وكان يتبقى فقط بعض التفاصيل الصغيرة لحسم الصفقة.

وأوضحت التقارير الصحفية، بأن إيزيكيل بالوميكي قد يتم الإعلان عن صفقة إنضمامه لصفوف الرائد خلال الساعات القليلة المقبلة، ليدعم الكولومبيي صفوف فريق الرائد، الذي أعلن مسئولوه عن رغبتهم في ضم لاعبين أجانب آخرين في مركز المهاجم وكذلك مركز صانع الألعاب.

يذكر بأن الرائد قد ختم معسكره الإستعدادي في بلجيكا مساء السبت الماضي، وهذا بعدما خسر أمام نادي ميشيلين البلجيكى فى رابع تجاربه خلال المعسكر بهدفين مقابل لا شيء.