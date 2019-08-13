رياضة | جوميز يطلق تصريحات حماسية قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز يطلق تصريحات حماسية قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المهاجم الفرنسي وهداف نادي الهلال بافيتمبي جوميز تصريحات حماسية لزملائه ولجماهير فريقه قبل ساعات قليلة من إنطلاق مباراة الأهلي والهلال في إياب دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد حسم مباراة الذهاب بنتيجة عريضة، حيث فاز 4-2 على حساب الأهلي، كان لجوميز نصيب الأسد من الأهداف في هذه المباراة، حيث سجل هاتريك.

وكتب "جوميز" عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، تغريدة قصيرة، وقال فيها: "الأمور الآن أصبحت أكثر جدية"، واضعًا بعض الهاشتاجات التي تخص مباراة الأهلي والهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان جوميز قد تحدث لبعض وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة الذهاب، وأكد بأنه مازل متعطش لتسجيل المزيد من الأهداف رفقة نادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد، مشددًا على كون الهاتريك الذي سجله في مرمى الأهلي زاد من حماسه لتسجيل المزيد في الفترة المقبلة.