رياضة | إعلامي رياضي: الأهلي لن يفوز على الهلال ولا في الأحلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي رياضي: الأهلي لن يفوز على الهلال ولا في الأحلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي عدنان جستنية عن المواجهة الحاسمة بين الهلال والأهلي، والمقرر لها، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

وقال جسننية في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لن يفوز أمام الهلال ولا في الأحلام، لأن النتيجة والمستوى للأهلي لن يساعده في التأهل".

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وتابع: "ويسيطر على لاعبي الأهلي العامل النفسي السئ عند مواجهة الهلال، نحن نشاهد العديد من الفرق تستعين بدكتور أخصائي نفسي".

وأكد: "من وجهة نظري انا مستبعد تأهل النادي الأهلي أمام الهلال".

وكان نادي الهلال قد فاز على الأهلي، بأربعة اهداف مقابل هدفين، على ملعب "الجوهرة المشتعلة"، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا.