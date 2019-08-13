رياضة | الخطيب يوافق على رحيل صانع ألعاب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يوافق على رحيل صانع ألعاب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، لاتفاق نهائي مع النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشأن التعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، بالصيف الجاري.

واشتمل الاتفاق بين الناديين على حصول سموحة على خدمات ماهر، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل مبلغ مادي، وانتقال أحد لاعبي الفريق السكندري باليد والسلة، للمارد الأحمر بالموسم الجديد.

وكان سموحة، أعلن على لسان رئيسه في وقت سابق الحصول على خدمات اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة، قبل تعطلها بسبب الاختلاف المادي.

ولعب ناصر ماهر ضمن صفوف سموحة بالموسم قبل الماضي ولكنه عاد للأهلي، بالموسم المنقضي، وخرج من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، ليقرر الرحيل مجددا بالموسم الجديد.