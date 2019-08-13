رياضة | جوميز يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام الأهلي بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام الأهلي بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي أهلي جدة اليوم لقاءه أمام نادي الهلال السعودي، وهو لا يفكر سوى في تحقيق انتصار عريض من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة الكبيرة في لقاء الذهاب أمام الزعيم 4-2، ويحتاج الأهلي إلى الفوز بفارق 3 أهداف لضمان العبور إلى الدور التالي من البطولة.

في حين، يدخل الهلال هذه المباراة، بأعصاب هادئة بعض الشيء، فالزعيم قد قدم عرض ممتع في لقاء الذهاب وأكد للجميع بأنه واحد من أقوى أندية القارة الآسيوية في هذه الفترة.

وأشار الصحف السعودية، إلى أن الهلال قد يدخل مباراة اليوم، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

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وفي خط الدفاع سيلعب كلًا من: محمد الدوسري - جانج هيون - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو - كاريلو - جيوفينكو - عبدالله عطيف - الدوسري

خط الهجوم: جوميز.

يذكر بأن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال مساء اليوم، سيلعب في دور ربع النهائي مباراة قمة سعودية جديدة أمام اتحاد جدة الذي نجح في إقصاء ذوب آهن الإيراني في دور ثمن النهائي.