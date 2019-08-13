رياضة | المحمدي وصادق على رأس قائمة الإسماعيلي للموسم الجديد

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أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر فندق موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة ٦ أكتوبر الذى سينطلق غدا الأربعاء.

وضمت القائمة ٣٤ لاعبا من بينهم باهر المحمدى الذى سيتغيب عن المعسكر فى بدايته بسبب حفل خطوبته مساء الأربعاء، وأيضا ضمت القائمة محمد صادق الذى من المنتظر انضمامه لاستكمال علاجه تحت إشراف الجهاز الطبى، وكذلك العراقى هُمام طارق الذى ينتظر الموافقة الأمنية للدخول إلى الأراضى المصرية.

قائمة المعسكر :

محمد فوزى، محمد مجدى عبد الفتاح، ايمن رجب، كمال السيد،باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، ريتشارد بافور، محمد هاشم، ابراهيم ابو اليزيد، محمد عمار، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم، حمد الزوى،أحمد فتحى كاستيلو، عماد حمدى، عمر الوحش، محمود عبد العاطى دونجا، نادر رمضان، محمد بيومى، محمد الضرف، مصطفى فارس، محمد صادق، عبد الرحمن مجدى، هُمام طارق، وجية عبد الحكيم، أحمد مدبولى، مدحت فقوسة، خليل نيمار،بينسون شيلونجو، بيكيتى سيلفا، شكرى نجيب، محمد الشامى، حازم مرسى، محمد حمدى زكى.