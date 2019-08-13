رياضة | دجلة يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دجلة يطلب التعاقد مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي في مفاوضات شفوية مع هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية الجارية.

ووضع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الدجلاوي، لاعب الأهلي ضمن أولوياته لتدعيم خط دفاعه بالموسم الجديد.

وبات هشام محمد قريبا من الخروج عن القلعة الحمراء، خلال الصيف الحالي، في ظل استبعاده من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، منذ الموسم الماضي.