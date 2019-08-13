رياضة | مفاجأة صادمة لبرشلونة عن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة صادمة لبرشلونة عن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء أن الأرجنيتني ليونيل ميسي نجم برشلونة لن يلحق بأول مباريات البارسا في الموسم الجديد.

وقال الصحفي والإعلامي أدريا ألبيتس إن ميسي لا يتطلع لمباراة السان ماميس أمام أتليتك بلباو، ومؤكد بنسبة كبيرة عدم مشاركته في أولى جولات برشلونة في الليجا الإسبانية.

وتابع: "الأرجنتيني لم يصل لجاهزية 100% ويعمل على التعافي للمشاركة في مباراة بيتيس بالكامب نو، في ثاني الجولات بالليجا هذه فكرته وفكرة أطباء النادي، لكن في النهاية سنرى".

وكان ميسي تعرض لإصابة في ساقه اليمنى أبعدته عن جولة الولايات المتحدة الأمريكية والتي خاض خلالها البارسا مباراتين أمام نابولي الإيطالي استعدادا للموسم الجديد.