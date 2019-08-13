رياضة | في بيان رسمي.. أتليتكو مدريد يعلن إصابة دييجو كوستا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في بيان رسمي.. أتليتكو مدريد يعلن إصابة دييجو كوستا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي اتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء عن إصابة مهاجمه دييجو كوستا في الفخذ الأيسر.

وتعرض كوستا مهاجم منتخب إسبانيا للإصابة، خلال المباراة الودية أمام يوفنتوس والتي انتهت بفوز أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.

وأوضح أتلتيكو في بيانه: "كوستا يعاني من تمزق في الفخذ الأيسر، والنادي في انتظار التقييم النهائي لتفاصيل الإصابة".

ولازال كوستا يقضي عقوبة إيقافه ثمان مباريات بسبب تصرفاته ضد الحكم جيل مانزانو خلال المواجهة أمام برشلونة الموسم الماضي.