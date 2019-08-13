رياضة | عاجل.. إدارة الكرة بالزمالك تختار المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إدارة الكرة بالزمالك تختار المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حددت إدارة الكرة بنادي الزمالك اسم مدرب الفريق الجديد، والذي من المنتظر أن يتولى القيادة الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن إدارة الكرة بالزمالك اختارت مدربا صربيا ووصفته بالطموح ، لكنها ستنتظر موافقة رموز القلعة البيضاء القدامى وذلك خلال الاجتماع المرتقب بمقر النادي.
يذكر أن الإدارة كانت قد أعلنت أن هناك 6 مدربين وافقوا على تدريب الزمالك، وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد بعد الاجتماع الذي سيتم مع اللاعبين القدامى.