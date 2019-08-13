انت الان تتابع إصابة كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد قبل انطلاق الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المهاجم دييغو كوستا

تعرض أتليتيكو مدريد لضربة موجعة قبل خمسة أيام من انطلاق مشواره في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعد إصابة المهاجم دييغو كوستا في الفخذ.

وقال أتليتيكو في بيان اليوم الثلاثاء إن كوستا أصيب في الفخذ الأيسر في الدقيقة الأخيرة من انتصار فريقه 2-1 وديا على يوفنتوس يوم السبت الماضي في ستوكهولم لكن النادي لم يحدد فترة غياب اللاعب عن المنافسات.

Advertisements

وغاب كوستا عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة لكنه أثار الاعجاب في فترة الاعداد للموسم الجديد وسجل أربعة أهداف في انتصار كبير 7-3 وديا على غريمه المحلي ريال مدريد الشهر الماضي.

وطبقا لتقارير واسعة في وسائل إعلام إسبانية فإن أتليتيكو يتفاوض مع بلنسية لضم المهاجم رودريجو مقابل 60 مليون يورو (67 مليون دولار).