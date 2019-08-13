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إصابة كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد قبل انطلاق الدوري الإسباني

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المهاجم دييغو كوستا

تعرض أتليتيكو مدريد لضربة موجعة قبل خمسة أيام من انطلاق مشواره في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعد إصابة المهاجم دييغو كوستا في الفخذ.

وقال أتليتيكو في بيان اليوم الثلاثاء إن كوستا أصيب في الفخذ الأيسر في الدقيقة الأخيرة من انتصار فريقه 2-1 وديا على يوفنتوس يوم السبت الماضي في ستوكهولم لكن النادي لم يحدد فترة غياب اللاعب عن المنافسات.

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وغاب كوستا عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة لكنه أثار الاعجاب في فترة الاعداد للموسم الجديد وسجل أربعة أهداف في انتصار كبير 7-3 وديا على غريمه المحلي الشهر الماضي.

وطبقا لتقارير واسعة في وسائل إعلام إسبانية فإن أتليتيكو يتفاوض مع بلنسية لضم المهاجم رودريجو مقابل 60 مليون يورو (67 مليون دولار).

 

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