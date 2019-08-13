شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفسخ عقد «حمودي» بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، إنه تم التوصل لاتفاق مع أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يقضي بإنهاء عقده بالتراضي بناءً على رغبة الطرفين، ووفقًا لرؤية الجهاز الفني.
ووجه مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الشكر لحمودي على الفترة التي قضاها في الأهلي، متمنيًا له التوفيق في مشواره خلال الفترة المقبلة.
وأعلن أمير توفيق، أمس، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى صفوف نادي الجونة بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل.
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