مشاهدة مباراة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر بتاريخ 13-08-2019 دوري أبطال آسيا

شاهدة مباراة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر بتاريخ 13-08-2019 دوري أبطال آسيا موعد المباراة : 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:30 مساءاً بتوقيت مصر . 8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 8:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 8:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 8:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:30 مساءاً بتوقيت العراق . 7:30 مساءاً بتوقيت السودان . 8:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . Advertisements 6:30 مساءاً بتوقيت تونس . 6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:30 مساءاً بتوقيت قطر. 5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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