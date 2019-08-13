رابط مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

يقدم موقع مصر سبورت خدمة رابط مباراة الهلال والأهلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019، حيث يواجه فريق الهلال السعودي ضيفه فريق الأهلي السعودي على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.

من المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال والأهلي مباشر عبر قناة Bein Sports HD1 بصوت عصام الشوالي، وذلك في تمام الساعة 19:30 مساءً بتوقيت مصر، 20:30 مساءً بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت أبو ظبي.