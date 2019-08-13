شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يوافق على رحيل رئيس الجهاز الطبى للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على الاعتذار الذى تقدم به الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم، بشأن عدم استمراره، حيث طالب بعدم الاستمرار لظروف خاصة به ليتم السماح برحيله .
الجدير بالذكر أن الجهاز الطبى للفريق يضم كل من الدكتور أكرم عبد العزيز بجانب ناصر هريدى وأيمن عوض الله إضافة إلى إسلام محسن.
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