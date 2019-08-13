شكرا لقرائتكم منتخب مصر للهوكي يواصل انتصاراته بفوز على كينيا 7/2... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتصر منتخب مصر للهوكى على نظيره الكينى بنتيجة 7 / 2 فى ثاني مواجهات التصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

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وكان منتخب مصر للهوكى بدأ التصفيات بفوز عريض على زيمبابوى 6 /0 أمس قبل أن يحصل على راحة الأربعاء ويصطدم بناميبيا الخميس .

ومن المقرر أن يحصل منتخب مصر للهوكى على راحة من المباريات الجمعة قبل أن يواجه غانا السبت ويختتم المشوار بلقاء جنوب أفريقيا الأحد.