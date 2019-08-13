شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة صورة أبناء رئيس الزمالك مع فيريرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسئولو نادي الزمالك استغل الجلسة التى عقدت مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض، خلال الأيام الماضية فى البرتغال، من أجل التفاوض حول حل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى.

Advertisements

وقال المصدر لـ "الخليج 365" أن أحمد وأمير مرتضى منصور، تحدثوا مع الخواجة البرتغالى خلال الجلسة التى عقدت بينهما، من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة، خاصة وأن فيريرا سبق وتقدم بشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل تسوية مستحقاته.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد أن فيريرا ضمن المرشحين لتولى تدريب الفريق فى الفترة الحالية، إلا إنه ابتعد نظرًا لظروفه العائلية والصحية التى حالت دون تواجده مجددًا داخل قلعة ميت عقبة فى الوقت الحالى، حيث طلب المدرب البرتغالى أن يقود جهازه المعاون الفريق الأبيض لمدة شهرين ثم يتولى هو القيادة الفنية بعد تحسن أحواله الصحية، وهو ما جعل مسئولى القلعة البيضاء يفضلوا استبعاده واختيار مدير فنى آخر.