شكرا لقرائتكم من أجل العودة للأضواء.. الداخلية يخوض 4 وديات استعداد للموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول بكرة القدم لنادي الداخلية، تحت القيادة الفنية لضياء عبد الصمد، خوض 4 مباريات ودية في أغسطس الجاري، استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني. Advertisements ومن المقرر أن يلتقي الداخلية مع حرس الحدود في 18 أغسطس، ثم الانتاج الحربي في الـ 19 من نفس الشهر، على أن يلتقي الداخلية مع كل من فاركو والأوليمبي لم يتحدد موعدهما حتى الآن . وكان الداخلية قد أنهى المعسكر الأول في إطار الاستعداد للموسم الجديد والذي أقيم في برج العرب واستمر لمدة شهر قبل عيد الأضحى المبارك حيث حصل اللاعبين على أجازة لمدة 3 أيام، على أن يعود الفريق غداً الأربعاء لمواصلة التدريبات.

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