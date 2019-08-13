فراعنة الهوكى يهزمون كينيا 7 / 2 فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر للهوكى على نظيره الكينى بنتيجة 7 / 2 فى ثاني مواجهات التصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 . Advertisements وافتتح منتخب مصر للهوكى التصفيات بالفوز على زيمبابوى 6 /0 أمس قبل أن يحصل على راحة الأربعاء ويصطدم بناميبيا الخميس . ومن المقرر أن يحصل منتخب مصر للهوكى على راحة من المباريات الجمعة قبل أن يواجه غانا السبت ويختتم المشوار بلقاء جنوب أفريقيا الأحد.

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