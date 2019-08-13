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الإسماعيلي يقبل استقالة صالح الشامي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على الاعتذار الذى تقدم به الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بشأن عدم استمراره.

 

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وكان طبيب الفريق قد طالب بعدم الاستمرار لظروف خاصة به ليتم السماح برحيله.

 

يذكر أن الجهاز الطبى للفريق يضم كل من الدكتور أكرم عبد العزيز بجانب ناصر هريدى وأيمن عوض الله إضافة إلى إسلام محسن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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