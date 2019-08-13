شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقبل استقالة صالح الشامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على الاعتذار الذى تقدم به الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بشأن عدم استمراره.

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وكان طبيب الفريق قد طالب بعدم الاستمرار لظروف خاصة به ليتم السماح برحيله.

يذكر أن الجهاز الطبى للفريق يضم كل من الدكتور أكرم عبد العزيز بجانب ناصر هريدى وأيمن عوض الله إضافة إلى إسلام محسن.