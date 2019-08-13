شكرا لقرائتكم خبر عن "المستحقات" سر جلسة فيريرا مع مسئولى الزمالك فى البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل مسئولو نادى الزمالك، الجلسة التى عقدت مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض، خلال الأيام الماضية فى البرتغال، من أجل التفاوض حول حل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى.

وكشف مصدر بالزمالك، أن أحمد وأمير مرتضى منصور، تحدثوا مع الخواجة البرتغالى خلال الجلسة التى عقدت بينهما، من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة، خاصة وأن فيريرا سبق وتقدم بشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل تسوية مستحقاته.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد أن فيريرا ضمن المرشحين لتولى تدريب الفريق فى الفترة الحالية، إلا إنه ابتعد نظرًا لظروفه العائلية والصحية التى حالت دون تواجده مجددًا داخل قلعة ميت عقبة فى الوقت الحالى، حيث طلب المدرب البرتغالى أن يقود جهازه المعاون الفريق الأبيض لمدة شهرين ثم يتولى هو القيادة الفنية بعد تحسن أحواله الصحية، وهو ما جعل مسئولى القلعة البيضاء يفضلوا استبعاده واختيار مدير فنى آخر.