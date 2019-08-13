ميسي ينشر أولى صوره بعد الإصابة

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نشر أسطورة نادي برشلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أولى صوره بعد الإصابة برفقة طفليه خلال تدريبات العلاج الطبيعي بسبب إصابته الأخيرة.
وأشار نادي برشلونة، في وقت سابق عبر موقعه الرسمي، إلى أن ميسي أصيب في أول يوم يعود فيه للتدريبات بشد في عضلة الساق اليمنى.
وتعد تلك هي التدريبات الأولى التي يشارك فيها ميسي، 32 عاما، منذ عودته من منتخب الأرجنتين إثر مشاركته في كوبا أمريكا 2019، ولكن إصابته بشد في عضلة الساق اليمنى من الدرجة الأولى أجبرته على الانسحاب من التدريبات.
وقال النادي الكتالوني إنه لا يمكن تحديد المدة، التي سيتمكن من خلالها ميسي من العودة إلى الملاعب مرة أخرى، وإن كان سيغيب عن افتتاحية الدوري الإسباني أم لا.
من المقرر أن ينطلق الليغا الإسباني في 16 أغسطس /آب الجاري، بمواجهة بين برشلونة أمام أتليتك بلباو.
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