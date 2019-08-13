الان تتابع القوة الزرقاء تنهي إستعداداتها لمواجهة الاهلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبد العزيز السديري:
يستعد مجلس الجمهور الهلالي لإطلاق ألتراس “القوة الزرقاء” والذي سيكون حاضراً للمرة الأولى في لقاء اليوم الذي سيجمع الهلال بضيفه الاهلي في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.
وأنهى مجلس الجمهور إجراءات تجهيز الألتراس والذي قام مساء البارحة بالبروفات الأخيرة على ملعب جامعة الملك سعود بحضور ومتابعة رئيس النادي الاستاذ فهد بن نافل.
وتعد تجربة التراس “القوة الزرقاء” ذات حداثة في الملاعب الخليجية على مستوى الدعم والاستعداد؛ حيث سبقتها تجارب لم يكتب لها النجاح في أوقات سابقة.
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