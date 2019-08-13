الامارات | نيمار قريب من برشلونة وميسي ينصح اللاعب بالابتعاد عن ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار قريب من برشلونة وميسي ينصح اللاعب بالابتعاد عن ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت ردود الأفعال العالمية عن الصفقة القريبة وخروج النجم البرازيلي نيمار من صفوف فريق باريس سان جيرمان، خاصة بعد أن غاب عن مباراة فريقه الأولى في الدوري الفرنسي وبعد أن كانت كل الأخبار تؤكد أن اللاعب قريب من ريال مدريد نشرت صحيفة “أس”الإسبانية على صورة غلافها اليوم صورة اللاعب وكتبت عنوان “برشلونة أكثر احتياجا لنيمار”، كما ذكرت الصحيفة أن اللاعب الأرجنتيني ميسي تحدث مع اللاعب البرازيلي ونصحه بعدم التوجه إلى ريال مدريد.

وكشفت تقارير عن دخول الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة لإتمام الصفقة، بعد أن تواصل معه بالفعل من أجل توجيه النصح له بالعودة إلى بطل الدورى بدلا من الانتقال لنادى ريال مدريد.

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كانت تقارير قد أشارت إلى أن جوزيف ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة يحسم موقف ناديه النهائى من التعاقد مع البرازيلى نيمار قبل غلق باب القيد استعدادا للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلى ليوناردو المدير الرياضى لنادى سان جيرمان اعترف أن ناديه يجرى مفاوضات مع بعض الأندية لبيع نيمار خلال الانتقالات الصيفية.