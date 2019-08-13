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الامارات | محمد صلاح أمل جمهور ليفربول في استعادة اللقب الغائب منذ 14 عاماً

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضع جمهور ليفربول الآمال على هداف الفريق ونجمه المصري محمد صلاح، عندما يخوض غداً الأربعاء نهائي السوبر الأوروبي على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، فى كأس السوبر الأوروبى.

ونجح اللاعب المصري في الفوز بلقب هداف في أخر موسمين ليؤكد أنه الصفقة الرابحة وسلاح الفريق الإنجليزي بجوار الهداف الأخر السنغالي ساديو ماني، ومهاجم منتخب البرازيل فيرمينيو.

ويبحث ليفربول عن لقب السوبر الأوروبى للمرة الرابعة فى تاريخه، والغائب عن خزائنه منذ 14 عامًا وتحديدًا فى التتويج الأخير عام 2005 والتى سبقها مرتان عامى 1977 و2001.

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وافتتح الريدز سجل تتويجاته بسوبر أوروبا عام 1977 على حساب هامبورج الألمانى، ثم أضاف اللقب الثانى عام 2001 ضد بايرن ميونخ، واختتم ألقابه عام 2005 بالفوز على سيسكا موسكو الروسى.

يذكر أن ليفربول توج بلقب دورى أبطال أوروبا على حساب توتنهام، فيما فاز بالدوري الأوروبي فى الموسم الماضي على حساب أرسنال الإنجليزي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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