شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. بيريسيتش ينضم إلى بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي بايرن ميونخ انضمام إيفان بيريسيتش، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، إلى صفوف الفريق الألماني رسميًا. واجتاز اللاعب، أمس الإثنين، في ألمانيا الفحص الطبي، للانضمام إلى صفوف البايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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