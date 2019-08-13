شكرا لقرائتكم حارس مرمي الداخلية يتمرد ويقطع الاتصالات مع النادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ضياء عبد الصمد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن محمد صبحي، حارس مرمى الفريق امتنع عن التواصل مع إدارة النادي والجهاز الفني خلال الفترة الماضية .
وأفاد "عبد الصمد" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن الداخلية سيقيد محمد صبحي في قائمته استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني حفاظاً على حقوقه في اللاعب الذي يمتد تعاقده مع الداخلية إلى موسم إضافي.
وكشف محمد صبحي فى وقت سابق عن رغبته في عدم اللعب بدوري القسم الثاني مع الداخلية أو أي نادي آخر وهو ما جعل الحارس المخضرم يمتنع عن حضور تدريبات الفريق منتظراً عرض جديد من إحدى فرق الدوري العام.
من جانبه أكد ضياء عبد الصمد أن صبحي إضافة لأي فريق وعودته للداخلية ستساهم بشكل كبير في عودة الفريق إلى دوري الأضواء والشهرة.
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