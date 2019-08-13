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جماهير الزمالك تترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد...

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جدة - عمرو شويل تتنظر جماهير القلعة البيضاء، الكشف عن هوية المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول، بعد الجلسة التى يعقدها حاليًا رئيس نادي الزمالك مع مجلس الإدارة وبعض رموز القلعة البيضاء لأختيار الأفضل من بين السير الذاتية المعروضة عليه من خلال جولة نجليه أحمد وأمير مرتضى منصور الخارجية .

 

وقال مصدر بالزمالك، أن إدارة النادى تفضل التعاقد مع مدرب صربى لتولى المسئولية الفنية، خاصة بعد خروج البرتغالى جوسفالدو فيريرا والأرجنتينى رامون دياز من سباق المرشحين لتدريب الفريق.

 

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وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، وصل منذ قليل إلى مقر النادى بميت عقبة لاجتماع مع مجلسه وبعض الرموز لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة خلفًا لخالد جلال.

 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن اسم المدرب الجديد خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقده رئيس الزمالك فى الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء بمقر النادى.

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