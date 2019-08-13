شكرا لقرائتكم الأهلى يعير ناصر ماهر لسموحة مقابل بركات ولاعب سلة ويد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو الأهلى إعارة ناصر ماهر صانع العاب الفريق لسموحة لمدة موسم، بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الجانبين خلال الأيام الماضة، وبعد رفض طلب الفريق السكندري بإعارته لمدة موسمين.

وجاءت إعارة ناصر ماهر لسموحة مقابل قطع إعارة عمرو بركات للفريق السكندري ليستعيده الأهلى ويقوم ببيعه للجونة مقابل 2 مليون جنيه، بالإضافة لاستغناء سموحة عن لاعب يد ولاعب سلة للأهلى.