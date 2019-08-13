شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم يطالب الجماهير بالدعاء لنجله بالشفاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة والأهلي السابق، من جماهيره ومتابعيه، بالدعاء لنجله "عادل" بالشفاء، حيث يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة .

وغرد أحمد عادل عبد المنعم على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "ارجو منكم الدعاء لابني بالشفاء بقاله 3 أيام درجة حرارة 39، 40" .

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وعاد فريق المقاصة إلى تدريباته أمس الاثنين بعد الراحة السلبية لمدة 3 أيام والتى حصل عليها الفريق بمناسبة عيد الأضحى للترتيب للفترة المقبلة والتى سيتخللها عدد من المباريات الودية.

ويدخل فريق المقاصة معسكرا مغلقا بعد أجازة عيد الأضحى المبارك يتخلله عدد من المباريات الودية فى إطار استعدادات الفريق الفيومى لمواجهته المرتقبة أمام الزمالك يوم 28 أغسطس الجارى فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر والتى يتأهل الفائز منها لمواجهة الإتحاد السكندرى فى دور نصف النهائى من البطولة .