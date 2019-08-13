شكرا لقرائتكم الأهلى يقرر فسخ عقد أحمد حمودى بالتراضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أتفق مسئولو الأهلى مع أحمد حمودى صانع العاب الفريق على فسخ العقد بين الطرفيين بالتراضي ، فى الوقت الذي وافق اللاعب على التنازل عن قيمة عقده فى السنة الأخيرة المتبقية له في عقده قبل الحصول على الاستغناء.
ويصبح أحمد حمودى لاعباً حراً يحق له الإنتقال لأى نادي مجاناً بعد تفعيل اتفاقه مع الأهلى ،والذي جاء بعد تعذر قيد أكثر من نجم فى قائمة الأهلى منهم حمودى بسبب قرارات اتحاد الكرة فيما يخص ملف القيد.
ودخلت عددة أندية فى مفاوضات جادة مع أحمد حمودى أبرزها الإسماعيلي وإنبي وسموحة والاتحاد السكندري والجونة، ومن المقرر أن يحسم اللاعب وجهته النهائية خلال الساعات القليلة القادمة.
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