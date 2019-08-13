رحيل بطل العالم الارجنتيني "تاتا" براون

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توفي خوسيه لويس "تاتا" براون، بطل العالم في كرة القدم مع الارجنتين عام 1986، عن 62 عاما بعد معاناة مع مرض الزهايمر بحسب ما أعلن ناديه السابق إستوديانتيس.

ونشر النادي على موقع "تويتر" رسالة نعى فيها لاعبه الذي قاده للفوز ببطولة الارجنتين عام 1982 "يوم حزين لعائلة ألبيروخا، لقد غادرنا مقاتلنا خوسيه لويس براون".

ودافع براون عن ألوان إستوديانتيس خلال 8 اعوام، قبل أن ينتقل إلى اتلتيكو ناسيونال الكولومبي، ومن ثم الى بريست الفرنسي ومنه الى ريال مورسيا الاسباني، ليعود الى وطنه.

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واشاد اسطورة كرة القدم الارجنتيني دييغو أرماندو مارادونا بخصائل الراحل في رسالة عبر انستاغرام "بدون خوسيه لويس براون، لما كنا فزنا بكأس العالم في عام 1986" في اشارة الى تسجيل براون برأسه هدف السبق في مرمى المانيا الغربية في نهائي مونديال المكسيك الذي انتهى بفوز "ألبيسيليستي" 3- 2.

وخاض المدافع الارجنتيني 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وانتقل براون الى مقاعد المدربين، فاشرف مع مواطنه سيرخيو باتيستا على منتخب ما دون 23 عاما الفائز بالميدالية الذهبية لاولمبياد بكين في 2008.

وادخل براون الى المستشفى في كانون الثاني/ يناير الماضي حيث عولج من عوارض مرض الزهايمر، قبل ان تسوء حالته الصحية لاحقا.