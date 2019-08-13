تابع أحدث ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباراة مانشستر يونايتد والفوز على تشيلسي برباعية نظيفة...

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، من خلال هذا المقال عن ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، التي يهتم بمتابعته عشاق الدوري الانجليزي الممتاز، ويزداد البحث عنه على مختلف محركات البحث عبر شبكة الأنترنت، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث ترتيب للبريمرليج بعد مباريات اليوم.

بدأ الصراع مبكراً على صدارة الدوري الانجليزي الممتاز بين الفرق الكبري في البريمرليج خاصة بين مانشستر سيتي وليفربول وارسنال وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد الذين يسعون من البداية لتصدر جدول ترتيب الدوري.

ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز

بدأت المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز مبكراً بين كبار الكرة الانجليزية، الذين حققوا الفوز في مباريات الجولة الأولي، حيث فاز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة على وستهام يونايتد، وفاز المنافس الدود للسيتي ليفربول على نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز توتنهام على استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد،فاز أرسنال على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، وبذلك يكون قد حصد ثلاث نقاط هامه في بداية الدوري، وتعادل ليستر سيتي مع وولفرهامبتون بدون أهداف، وأخيراً فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي برباعية نظيفة، ليدخل المنافسة على الصدارة من البداية، ويرسل رسالة قويه إلي جميع الفرق أن الشياطين الحمر قادمون بقوة.

فريق مانشستر يونايتد فاز 20 مره بالدوري. فريق ليفربول فاز 18 مره بالدوري الانجليزي الممتاز. فاز أرسنال بلقب الدوري الانجليزي الممتاز 13 مره. فاز فريق أفيرتون 9 مرات بلقب الدوري الانجليزي الممتاز. فاز فريق أستون فيلا بلقب الدوري الانجليزي 7 مرات. فاز مانشستر سيتي بالقب 6 مرات أخرهم العام الماضي. فاز تشيلسي الأنجليزي بلقب البريمرليج 6 مرات.

تعرف على نتائج الجولة الأولى للدوري الانجليزي الممتاز

ليفربول 4 نوريتش سيتي 1 بورنموث 1 شيفلد يونايتد 1 ايفرتون 0 كريستال بالاس 0 برايتون 3 واتفورد 0 بيرنلي 3 ساوث هامبتون 0 مانشستر سيتي 5 وست هام يونايتد 0 توتنهام هوتسبير 3 أستون فيلا 1 أرسنال 1 نيوكاسل يونايتد 0 ليستر سيتي 0 وولفر هامبتون 0 مانشستر يونايتد 4 تشيلسي 0

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