شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل يطالب متابعيه بالدعاء لابنه بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة متابعيه عبر حسابه الشخصى على تويتر، بالدعاء لنجله عادل بالشفاء.

وكتب أحمد عادل: أرجو منكم الدعاء لابنى بالشفاء بقاله 3 أيام درجة حرارة 39 أو 40.

وعاد فريق المقاصة إلى تدريباته أمس الاثنين بعد الراحة السلبية لمدة 3 أيام، والتى حصل عليها الفريق بمناسبة عيد الأضحى للترتيب للفترة المقبلة والتى سيتخللها عدد من المباريات الودية.

ويدخل فريق المقاصة معسكرا مغلقا بعد أجازة عيد الأضحى المبارك يتخلله عدد من المباريات الودية فى إطار استعدادات الفريق الفيومى لمواجهته المرتقبة أمام الزمالك يوم 28 أغسطس الجارى فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتى يتأهل الفائز منها لمواجهة الاتحاد السكندرى فى دور نصف النهائى من البطولة.