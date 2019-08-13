سوبر كورة.. الأهلى يعير ناصر ماهر لسموحة مقابل بركات ولاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو الأهلى إعارة ناصر ماهر صانع العاب الفريق لسموحة لمدة موسم، بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الجانبين خلال الأيام الماضة، وبعد رفض طلب الفريق السكندري بإعارته لمدة موسمين.
وكان محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، قد أعلن عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه لا يوجد أي مشكلة بين النادي السكندري وناصر ماهر.
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