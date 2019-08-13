شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب فى الزمالك للكشف عن هوية المدير الفنى.. والصربى الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك الكشف عن هوية المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول، بعد الجلسة التى يعقدها حاليًا مرتضى منصور رئيس النادى مع مجلس الإدارة وبعض رموز القلعة البيضاء لاختيار الأفضل من بين السير الذاتية المعروضة.

وكشف مصدر بالزمالك أن إدارة النادى تفضل التعاقد مع مدرب صربى لتولى المسئولية الفنية، خاصة بعد خروج البرتغالى جوسفالدو فيريرا والأرجنتينى رامون دياز من سباق المرشحين لتدريب الفريق.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد وصل، منذ قليل، إلى مقر النادى بميت عقبة لاجتماع مع مجلسه وبعض الرموز لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة خلفًا لخالد جلال.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن اسم المدرب الجديد خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقده رئيس الزمالك فى الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء بمقر النادى.