شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية عن محمد صبحي: "مانعرفش عنه حاجة وهنقيده في القائمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق امتنع عن التواصل مع إدارة النادي والجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وأضاف عبد الصمد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الداخلية سيقيد محمد صبحي في قائمته استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني حفاظاً على حقوقه في اللاعب الذي يمتد تعاقده مع الداخلية إلى موسم إضافي.

كان محمد صبحي قد كشف عن رغبته في عدم اللعب بدوري القسم الثاني مع الداخلية أو أي ناد آخر وهو ما جعل الحارس المخضرم يمتنع عن حضور تدريبات الفريق منتظراً عرض جديد من إحدى فرق الدوري العام.

من جانبه، أكد ضياء عبد الصمد أن صبحي إضافة لأي فريق وعودته للداخلية ستساهم بشكل كبير في عودة الفريق إلى دوري الأضواء والشهرة.