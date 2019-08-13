الباسل ودعبس يحضران اجتماع رؤساء بعثات دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم بمقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب اجتماع رؤساء البعثات لمناقشة المشاكل والشكاوى الخاصة بكل بعثة. تواجد في الاجتماع المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة والعميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة. وعرض رؤساء البعثات مشاكلهم والتحفظات الخاصة بكل بعثة ومناقشة مواعيد فتح القرية الأولمبية لاستقبال اللاعبين وكذلك مواعيد تسكين البعثات في المدن الأخرى. Advertisements من ناحيته، حرص المهندس الباسل عبدالله والعميد يحيى دعبس ، على عرض كل ملاحظات البعثة المصرية بعد الجولة التي قام بها الوفد الإداري المصري خلال الأيام الماضية ، وتم خلالها وضع تصور عام وتحديد كافة مطالب البعثة المصرية.

اجتماع دورة الالعاب الافريقية

دورة الالعاب الافريقية

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