شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يصل مقر نادى الزمالك لمناقشة ملف المدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، من أجل الاجتماع بمجلسه فى وجود بعض رموز النادى القدامى لاختيار المدير الفنى الجديد.

ومن المقرر أن يناقش رئيس الزمالك بعض السير الذاتية للمدربين الأجانب الذين تم التفاوض معهم بشكل مباشر، من أجل اختيار أفضلهم، لخلافة خالد جلال الذى تمت إقالته عقب ضياع لقب الدورى الممتاز، ثم الخسارة من الأهلى "حامل اللقب" بهدف دون رد فى مباراة القمة رقم 118 والأخيرة فى الموسم، ليتولى بعدها طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة، وذلك لقيادة الفريق فى التدريبات بالإضافة إلى توليه مسئولية الأبيض فى المباراة المرتقبة أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت، وذلك لحين تولى المدير الفنى الأجنبى الجديد المهمة الفنية بصفة رسمية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن اسم المدرب الجديد خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقده رئيس الزمالك فى الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء بمقر النادى.