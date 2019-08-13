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شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات و أرقام ناشئي اليد بعد ختام الدور الأول فى مونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استطاع منتخب ناشئي كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد ، أن يتأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا كأول المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط ، ليضرب موعد مع سلوفينيا غدا الأربعاء فى دور الـ 16 .
ويرصد الخليج 365 أبرز أرقام و إحصائيات أحفاد الفراعنة فى الدور الأول كالتالى :
الفوز فى 4 لقاءات و هزيمة وحيدة
فوز على السويد بنتيجه 32 / 29
فوز على تايوان بنتيجه 36 / 25
فوز على كندا بنتيجه 47 / 20
فوز على المجر بنتيجه 31 / 24
هزيمه أمام فرنسا بنتيجه 28 / 24
إحصائيات التصويب
منتخب مصر صوب 245 تصويبة أحرز 170 هدف ودخل مرماه 126 هدف بنسبة 69 %
منتخب مصر صوب 17 تصويبة أحرز 15 هدف بنسبة 88 %
منتخب مصر صوب من الأجنحه 41 تصويبة أحرز 32 هدف بنسبة 78 %
منتخب مصر صوب من خارج الـ 9 أمتار 78 تصويبة أحرز 44 هدف بنسبة 56 %
منتخب مصر صوب من الـ 6 أمتار 42 تصويبة أحرز 32 هدف بنسبة 76 %
منتخب مصر أحرز من الهجمات السريعة 18 هدف من 32 تصويبه بنسبة 78 %
احصائيات الـ 7 أمتار
مازن رضا صوب 7 رميات أحرز 6 أهداف بنسبه ٨٦٪
عمر لطفى صوب 7 رميات أحرز 6 اهداف بنسبه ٨٦٪
يوسف أحمد حسن صوب رميتان نسبه ١٠٠٪
احمد هشام صوب رمية أحرز رميه نسبه ١٠٠٪
أهداف منتخب مصر جائت عن طريق
حسن وليد 21 هدف من 31 تصويبة بنسبه 68 %
احمد هشام 18 هدف من 28 تصويبة بنسبه 64 %
مازن رضا 17 هدف من 21 تصويبة بنسبه 81 %
ابراهيم السيد 17 هدف من 24 تصويبة بنسبه 71 %
عمر لطفى 16 هدف من 20 تصويبة بنسبه 85 %
سيف هانى 16 هدف من 22 تصويبة بنسبه 73 %
مهاب محمد 12 هدف من 17 تصويبة بنسبه 71 %
ياسر محمد 12 هدف من 17 تصويبة بنسبه 71 %
يوسف أحمد 6 أهداف من 12 تصويبه بنسبه 50 %
زياد احمد 5 أهداف من 7 تصويبات بنسبه 71 %
عمر صادق 5 أهداف من 11 تصويبه بنسبه 45 %
عبد الفتاح على 5 أهداف من 8 تصويبه بنسبه 63 %
محمد سمير 5 أهداف من 9 تصويبات بنسبه 56%
إحصائيات حراس مرمى منتخب مصر
عبد الرحمن حميد تلقى التصويب عليه فى 144 تصويبة تصدى إلى 44 هدف بنسبه 33 ٪ منهم 4رميات 7 أمتار و 4 تصويبات من الأجنحه و 20 تصويبه من خارج الـ 9 أمتار و 7 تصويبات من الـ 6 أمتار و2 من الهجوم السريع
مؤمن حسام تلقى التصويب عليه فى 50 تصويبة تصدى الي 14 هدف بنسبه 28 % منهم 3 تصديات من الأجنحه و تصويبه من الـ 7 أمتار و6 تصديات من خارج الـ 9 أمتار.
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