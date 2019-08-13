شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات و أرقام ناشئي اليد بعد ختام الدور الأول فى مونديال مقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استطاع منتخب ناشئي كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد ، أن يتأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا كأول المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط ، ليضرب موعد مع سلوفينيا غدا الأربعاء فى دور الـ 16 .



ويرصد الخليج 365 أبرز أرقام و إحصائيات أحفاد الفراعنة فى الدور الأول كالتالى : ويرصد الخليج 365 أبرز أرقام و إحصائيات أحفاد الفراعنة فى الدور الأول كالتالى :

الفوز فى 4 لقاءات و هزيمة وحيدة

فوز على السويد بنتيجه 32 / 29

فوز على تايوان بنتيجه 36 / 25

فوز على كندا بنتيجه 47 / 20

فوز على المجر بنتيجه 31 / 24

هزيمه أمام فرنسا بنتيجه 28 / 24

منتخب مصر صوب 245 تصويبة أحرز 170 هدف ودخل مرماه 126 هدف بنسبة 69 %

منتخب مصر صوب 17 تصويبة أحرز 15 هدف بنسبة 88 %

منتخب مصر صوب من الأجنحه 41 تصويبة أحرز 32 هدف بنسبة 78 %

منتخب مصر صوب من خارج الـ 9 أمتار 78 تصويبة أحرز 44 هدف بنسبة 56 %

منتخب مصر صوب من الـ 6 أمتار 42 تصويبة أحرز 32 هدف بنسبة 76 %

منتخب مصر أحرز من الهجمات السريعة 18 هدف من 32 تصويبه بنسبة 78 %

احصائيات الـ 7 أمتار

مازن رضا صوب 7 رميات أحرز 6 أهداف بنسبه ٨٦٪

عمر لطفى صوب 7 رميات أحرز 6 اهداف بنسبه ٨٦٪

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يوسف أحمد حسن صوب رميتان نسبه ١٠٠٪

احمد هشام صوب رمية أحرز رميه نسبه ١٠٠٪

حسن وليد 21 هدف من 31 تصويبة بنسبه 68 %

احمد هشام 18 هدف من 28 تصويبة بنسبه 64 %

مازن رضا 17 هدف من 21 تصويبة بنسبه 81 %

ابراهيم السيد 17 هدف من 24 تصويبة بنسبه 71 %

عمر لطفى 16 هدف من 20 تصويبة بنسبه 85 %

سيف هانى 16 هدف من 22 تصويبة بنسبه 73 %

مهاب محمد 12 هدف من 17 تصويبة بنسبه 71 %

ياسر محمد 12 هدف من 17 تصويبة بنسبه 71 %

يوسف أحمد 6 أهداف من 12 تصويبه بنسبه 50 %

زياد احمد 5 أهداف من 7 تصويبات بنسبه 71 %

عمر صادق 5 أهداف من 11 تصويبه بنسبه 45 %

عبد الفتاح على 5 أهداف من 8 تصويبه بنسبه 63 %

محمد سمير 5 أهداف من 9 تصويبات بنسبه 56%

عبد الرحمن حميد تلقى التصويب عليه فى 144 تصويبة تصدى إلى 44 هدف بنسبه 33 ٪ منهم 4رميات 7 أمتار و 4 تصويبات من الأجنحه و 20 تصويبه من خارج الـ 9 أمتار و 7 تصويبات من الـ 6 أمتار و2 من الهجوم السريع

مؤمن حسام تلقى التصويب عليه فى 50 تصويبة تصدى الي 14 هدف بنسبه 28 % منهم 3 تصديات من الأجنحه و تصويبه من الـ 7 أمتار و6 تصديات من خارج الـ 9 أمتار.