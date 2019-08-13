شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صالح جمعة يداعب جماهير الأهلى بـ"البليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عبر موقع فيس بوك، فيديو لصالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر مع أحد المشجعين. حيث داعب صالح جمعة الجماهير الأهلاوية قائلاً "بليلة". Advertisements وشارك صالح جمعة فى تتويج النادى الأهلى بدرع الدورى العام رقم 41 فى تاريخ الفريق الأحمر، الذى اختتم واحداً من أصعب مواسمه بالفوز على نادى الزمالك الغريم التقليدى للقلعة الحمراء بهدف نظيف. وعاد صانع ألعاب الأهلى إلى صفوف الفريق الأحمر فى يناير الماضى، حيث فتح صالح جمعة صفحة جديدة بعنوان الالتزام مع الجماهير الأهلاوية.

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