شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على طلب أحمد حمودى ويفسخ عقده بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو الأهلى مع أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق على فسخ العقد بين الطرفين بالتراضى، فى الوقت الذى وافق اللاعب على التنازل عن قيمة عقده فى السنة الأخيرة المتبقية له فى عقده قبل الحصول على الاستغناء.
ويصبح أحمد حمودى لاعباً حراً يحق له الانتقال لأى نادٍ مجاناً بعد تفعيل اتفاقه مع الأهلى، والذى جاء بعد تعذر قيد أكثر من نجم فى قائمة الأهلى منهم حمودى بسبب قرارات اتحاد الكرة فيما يخص ملف القيد.
ودخلت عدة أندية فى مفاوضات جادة مع أحمد حمودى أبرزها الإسماعيلى وإنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والجونة، ومن المقرر أن يحسم اللاعب وجهته النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.
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