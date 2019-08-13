شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة ينتظر قائمة الأهلى النهائية لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادى وادى دجلة، إعلان الأهلى عن قائمته النهائية للموسم الكروى الجديد، لتحديد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، والدخول فى مفاوضات معهم.

ويرغب مسئولو الفريق الدجلاوى فى تدعيم بعض المراكز التى شدد عليها المدير الفنى اليونانى تاكيس جونيس، وطلب ضم ظهير أيمن ومدافع أيسر وصانع ألعاب "أشول" لتعويض رحيل السنغالى إبراهيما نداى الذى انتقل لنادى لوزيرن السويسرى، بعقد يقضى بحصول دجلة على 15% فى حال بيع اللاعب من الفريق السويسرى لأى نادٍ آخر، وحصل نادى وادى دجلة على 600 ألف دولار عائد بيع إبراهيما نداى لفريق لوزيرن السويسرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد وادى دجلة مع المهاجم التونسى رفيق كابو لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا، ونال اللاعب اشادة واسعة من الجهاز الفنى.